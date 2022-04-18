Сегодня начались продолжительные военные учения НАТО в Латвии

12:48 18 апреля Киев, Украина

В понедельник, 18 апреля, в Латвии начинаются военные учения Namejs 2022 c участием подразделений НАТО. Они будут проходить до 27 мая во всех регионах страны. Об этом сообщает агентство BNS.



Отмечается, что общая цель учений - улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия в первом этапе Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.



Кроме латвийских военных частей учебные задачи будут выполнять подразделения, развернутые в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляющие десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.



Данные страны будут представлены на учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения. Всего в учениях примут участие около трех тыс. военнослужащих из других стран.