Сегодня Блинкен и Лавров проведут встречу в Исландии

11:15 19 Май Киев, Украина

Сегодня Исландия проводит встречу Арктического совета, после которой запланированы переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA.



Отмечается, что переговоры состоятся на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - отметил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщала о том, что в ходе телефонного разговора Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" Арктического совета в Исландии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.