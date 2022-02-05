Сегодня Блинкен и Лавров проведут встречу в Исландии

Сегодня Исландия проводит встречу Арктического совета, после которой запланированы переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.
Об этом сообщает немецкое агентство DPA.
Отмечается, что переговоры состоятся на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.
Отмечается, что переговоры состоятся на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.
Ранее пресс-служба МИД РФ сообщала о том, что в ходе телефонного разговора Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" Арктического совета в Исландии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии