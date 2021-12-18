Сегодня Байден подписал очередной пакет санкций против России

15 апреля подписан очередной пакет санкций американского правительства в отношении РФ, также сегодня подписано распоряжение о высылке из Штатов 10 российских дипломатов, поскольку среди них есть представители российских спецслужб.
Об этом сообщает сайт Белого дома.
Указывается, что администрация Байдена "ясно дала понять", что США "хотят стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, но при этом будут отстаивать свои национальные интересы.
Отмечается, что санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.
Кроме того, 10 человек дипмисиии высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.
Также США в партнерстве с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложили санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
Отмечается, что санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.
Кроме того, 10 человек дипмисиии высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.
Также США в партнерстве с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложили санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
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