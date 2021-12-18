Сегодня Байден подписал очередной пакет санкций против России

15:29 15 Апрель Киев, Украина

15 апреля подписан очередной пакет санкций американского правительства в отношении РФ, также сегодня подписано распоряжение о высылке из Штатов 10 российских дипломатов, поскольку среди них есть представители российских спецслужб.



Об этом сообщает сайт Белого дома.

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - говорится в сообщении.

Указывается, что администрация Байдена "ясно дала понять", что США "хотят стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, но при этом будут отстаивать свои национальные интересы.



Отмечается, что санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.



Кроме того, 10 человек дипмисиии высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.



Также США в партнерстве с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложили санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму. Отмечается, что санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.Кроме того, 10 человек дипмисиии высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.Также США в партнерстве с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложили санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.