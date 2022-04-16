Седьмая годовщина МН17: пять стран сделали заявление

Главы МИД пяти стран, среди которых Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды сделали официальное заявление. В заявлении подчеркнута важность установления истины в гибели 298 человек, находившихся на борту лайнера.
Стороны отметили "важность сохранения приверженности в установлении истины, справедливости".
"Мы признательны за сотрудничество соответствующим следственным органам и подтверждаем полную поддержку их усилий по установлению истинных причин случившегося", - говорится в сообщении.
Кроме того, "министры выразили уверенность в независимом, открытом и беспристрастном уголовном преследовании предполагаемых преступников".
"Мы признательны за сотрудничество соответствующим следственным органам и подтверждаем полную поддержку их усилий по установлению истинных причин случившегося", - говорится в сообщении.
Кроме того, "министры выразили уверенность в независимом, открытом и беспристрастном уголовном преследовании предполагаемых преступников".
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