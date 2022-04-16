Седьмая годовщина МН17: пять стран сделали заявление

11:11 17 июля Киев, Украина

Главы МИД пяти стран, среди которых Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды сделали официальное заявление. В заявлении подчеркнута важность установления истины в гибели 298 человек, находившихся на борту лайнера.

"Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими. Для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудию и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Стороны отметили "важность сохранения приверженности в установлении истины, справедливости".



"Мы признательны за сотрудничество соответствующим следственным органам и подтверждаем полную поддержку их усилий по установлению истинных причин случившегося", - говорится в сообщении.



Кроме того, "министры выразили уверенность в независимом, открытом и беспристрастном уголовном преследовании предполагаемых преступников".