Сброс радиоактивной воды из Фукусимы в океан вызвал международный скандал

10:53 26 августа Киев, Украина

Насколько опасна радиация и в какой именно концентрации она может быть безопасной? Этот вопрос вновь стал актуальным в Японии после того, как 24 августа был начат сброс отработанной радиоактивной воды из аварийной АЭС Фукусима в Тихий океан. Это побудило соседние страны объявить о немедленном запрете на все морепродукты из Японии, а в самом Токио вспыхнули протесты.

Напомним, что с 2011 года, когда в результате цунами на АЭС Фукусима-1 произошла авария, собралось более 1,3 миллиона тонн воды, используемой для охлаждения реакторов. Япония хранила ее в резервуарах больше десяти лет, но места для воды уже не хватает, говорит правительство страны.

В целом к весне 2024 года Япония сольет в Тихий океан 31,2 тысячи тонн воды. Согласно плану, воду сначала будут фильтровать, чтобы удалить более 60 радиоактивных веществ, но она не будет полностью свободна от радиации, поскольку все еще будет содержать тритий и углерод-14 - радиоактивные изотопы водорода и углерода, которые невозможно легко удалить из воды, но которые отвечают стандартам безопасности.

Затем очищенную воду из резервуаров разбавят морской водой, чтобы еще снизить концентрацию радионуклидов. И уже разбавленную воду спустят подводным тоннелем в километре от АЭС. Таким образом, всю воду из резервуаров будут сбрасывать в течение 30 лет.

Эксперты говорят, что вода из Фукусимы из-за очень низкого уровня радиации не представляет опасности. Это подтверждает Международное агентство по атомной энергии. В отчете МАГАТЭ отмечается, что запланированный слив воды в океан соответствует стандартам безопасности и будет иметь "незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду".

Но этот план вызвал негодование в соседних странах, причем самым громким противником выступил Китай. Он обвинил Японию в том, что она относится к океану как своей "частной канализации". Пекин призвал Токио рассмотреть возможность испарения накопившейся воды – это, по их мнению, оказало бы меньшее влияние на экологию.

Правительство Японии отвергло все обвинения Китая и заявило, что атомные станции во всем мире регулярно выпускают сточные воды с содержанием трития выше, чем в очищенной воде из Фукусимы. В ответ Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов.

"Китай очень обеспокоен риском радиоактивного загрязнения, вызванного японскими пищевыми и сельскохозяйственными продуктами, экспортируемыми в страну", – говорится в заявлении таможенного бюро страны.

Спикер министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Япония "ставит свои собственные интересы выше долгосрочного благосостояния всего человечества", выбрасывая сточные воды.

Кроме Китая, запретила импорт рыбы из окрестностей Фукусимы и Южная Корея. При этом правительство страны ранее одобрило план Японии и приняло отчет МАГАТЭ.

Не только соседние государства, но и сами японцы, в том числе рыбаки, опасаются, что сброс очищенной воды повлияет на их жизнь.

В Токио систематически собирается толпа протестующих возле официальной резиденции премьер-министра, призывая правительство прекратить сброс воды.

Митинги в Японии побудили и жителей Южной Кореи выйти на митинги, но они были более агрессивно настроены. В частности, протестующие ворвались в посольства Японии в Сеуле и в результате полиция арестовала, по меньшей мере, 16 человек.