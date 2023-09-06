Сбой в компьютерной системе стал причиной остановки всех заводов Toyota в Японии

14:43 29 августа Киев, Украина

Из-за сбоя компьютерной системы Toyota Motor Corp. заявила об остановке работы всех 14 автосборочных заводов компании в Японии. Пока неизвестно, когда они перезапустятся.

Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что от компьютерного сбоя пострадали 12 предприятий, однако компания остановит и два завода – Мията в префектуре Фукуока и Daihatsu Motor Co в Киото, – на которых сбой не зафиксирован.

По информации автопроизводителя, проблема находится в стадии расследования, но вряд ли она вызвана кибератакой.

В компании отметили, что заводы, использующие одну систему, не смогли обрабатывать процессы, связанные с логистикой запчастей. Заводы в Мияти и Киото выполнили свои заказы до сбоя.

Kyodo пышет, что для Toyota подобный сбой не первый. В марте прошлого года компания останавливала все заводы после того, как ее отечественный поставщик Kojima Industries Corp. пострадал от системного сбоя, вызванного кибератакой.