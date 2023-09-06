Сбой в компьютерной системе стал причиной остановки всех заводов Toyota в Японии

Из-за сбоя компьютерной системы Toyota Motor Corp. заявила об остановке работы всех 14 автосборочных заводов компании в Японии. Пока неизвестно, когда они перезапустятся.
Об этом сообщает Kyodo.
Отмечается, что от компьютерного сбоя пострадали 12 предприятий, однако компания остановит и два завода – Мията в префектуре Фукуока и Daihatsu Motor Co в Киото, – на которых сбой не зафиксирован.
По информации автопроизводителя, проблема находится в стадии расследования, но вряд ли она вызвана кибератакой.
В компании отметили, что заводы, использующие одну систему, не смогли обрабатывать процессы, связанные с логистикой запчастей. Заводы в Мияти и Киото выполнили свои заказы до сбоя.
Kyodo пышет, что для Toyota подобный сбой не первый. В марте прошлого года компания останавливала все заводы после того, как ее отечественный поставщик Kojima Industries Corp. пострадал от системного сбоя, вызванного кибератакой.
Об этом сообщает Kyodo.
Отмечается, что от компьютерного сбоя пострадали 12 предприятий, однако компания остановит и два завода – Мията в префектуре Фукуока и Daihatsu Motor Co в Киото, – на которых сбой не зафиксирован.
По информации автопроизводителя, проблема находится в стадии расследования, но вряд ли она вызвана кибератакой.
В компании отметили, что заводы, использующие одну систему, не смогли обрабатывать процессы, связанные с логистикой запчастей. Заводы в Мияти и Киото выполнили свои заказы до сбоя.
Kyodo пышет, что для Toyota подобный сбой не первый. В марте прошлого года компания останавливала все заводы после того, как ее отечественный поставщик Kojima Industries Corp. пострадал от системного сбоя, вызванного кибератакой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии