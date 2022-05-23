Сбежавший из Афганистана президент украл почти $170 млн из казны - посол

Беглый президент Афганистана Ашраф Гани не только предал свою страну и нацию, но и украл деньги из государственной казны, заявил посол Афганистана в Таджикистане.
Об этом посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил в среду, 18 августа, на пресс-конференции в Душанбе.
При этом он заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана.
Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
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