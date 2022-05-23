Сбежавший из Афганистана президент украл почти $170 млн из казны - посол

16:42 18 августа Киев, Украина

Беглый президент Афганистана Ашраф Гани не только предал свою страну и нацию, но и украл деньги из государственной казны, заявил посол Афганистана в Таджикистане.

Об этом посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил в среду, 18 августа, на пресс-конференции в Душанбе.

При этом он заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана.

"В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", - заявил посол, слова которого приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.