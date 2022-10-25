Саудовская Аравия вдвое увеличила поставки нефти в Европу

На фоне отказа Евросоюза от российской нефти Саудовская Аравия увеличила поставки нефти.
Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции Future Investment Initiative.
Он заявил, что Саудовская Аравия пытается облегчить ситуацию с поставками и ведет переговоры с рядом стран, в частности, Германией, Польшей, Чехией, Румынией, Хорватией.
По словам министра, эти страны решили вопросы с устранением "узких мест" в логистике доставки нефти, что позволило увеличить поставки в Европу с 490 тысяч баррелей в сутки в сентябре прошлого года до 950 тысяч баррелей в сентябре 2022 года.
Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции Future Investment Initiative.
Он заявил, что Саудовская Аравия пытается облегчить ситуацию с поставками и ведет переговоры с рядом стран, в частности, Германией, Польшей, Чехией, Румынией, Хорватией.
По словам министра, эти страны решили вопросы с устранением "узких мест" в логистике доставки нефти, что позволило увеличить поставки в Европу с 490 тысяч баррелей в сутки в сентябре прошлого года до 950 тысяч баррелей в сентябре 2022 года.
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