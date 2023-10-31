Саудовская Аравия повышает боевую готовность в ответ на столкновения с хуситами

09:26 31 октября Киев, Украина

Вооруженные силы Саудовской Аравии и системы ПВО приведены в состояние повышенной готовности после столкновений с йеменскими бунтовщиками движения "Ансар Аллах" (хуситы)

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Вооруженные силы Саудовской Аравии перешли в состояние повышенной боевой готовности после смертоносных столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном. Издание пишет, что хуситы пытались запустить ракету над королевством в сторону Израиля.

"Четыре саудовских солдата погибли в бою с хуситами в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом", — рассказали источники издания.

За последние несколько недель силы обороны Саудовской Аравии также перехватили ракету на территории Саудовской Аравии, выпущенную хуситами.



Представители правительства Саудовской Аравии и сил хасидов не ответили на запросы о комментариях.

До эскалации на Ближнем Востоке обе стороны были на пороге соглашения о перемирии, несмотря на гибель четырех бахрейнских солдат, служивших в саудовской коалиции, во время атаки беспилотника хуситов в прошлом месяце, пишет Bloomberg.