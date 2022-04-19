Саудовская Аравия: невакцинированные от COVID граждане не смогут покинуть страну

Согласно информации Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, с 9 августа невакцинированные граждане страны не смогут выехать за границу.
В МВД объяснили такое решение очередным всплеском COVID-19 в мире, а также «низкой эффективностью одной дозы вакцины против новых мутаций».
Исключением из этого правила будут дети до 12 лет. Впрочем, для поездки за пределы страны им понадобится страховка от COVID-19, утвержденная центральным банком Саудовской Аравии.
Зарубежные путешествия также позволят гражданам Саудовской Аравии, которые переболели коронавирусной болезнью за последние полгода или перенесли COVID-19 раньше и получили одну дозу вакцины.
По последним данным, в стране с населением 34,27 млн сделали более 20 млн прививок от коронавируса.
Исключением из этого правила будут дети до 12 лет. Впрочем, для поездки за пределы страны им понадобится страховка от COVID-19, утвержденная центральным банком Саудовской Аравии.
Зарубежные путешествия также позволят гражданам Саудовской Аравии, которые переболели коронавирусной болезнью за последние полгода или перенесли COVID-19 раньше и получили одну дозу вакцины.
По последним данным, в стране с населением 34,27 млн сделали более 20 млн прививок от коронавируса.
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