Саудовская Аравия: лодка со взрывчаткой атаковала танкер

13:06 15 декабря Киев, Украина

Возле порта Джидды в Саудовской Аравии, вследствие атаки лодки со взрывчаткой произошел взрыв на танкере , пострадал корпус, а возникший пожар уничтожил обрудование.

Об этом пишет Reuters.



Капитан BW Rhine рассказал телеканалу Al Arabiya, что перед взрывом команда видела возле танкера небольшие лодки.



Владелец танкера компания Hafnia указала, что атака произошла в 00:40 по местному времени 14 декабря во время ожидания в очереди на выгрузку в Джидде.



Предположительно, к атаке могут быть причастны йеменские хуситы, которых поддерживает Иран. Союзники саудовцев США не смогли четко определить, кто стоит за нападением. Саудовская Аравия тоже прямо не называет виновных, но говорит о возможной связи этого нападения с подрывом на мине греческого танкера в ноябре.