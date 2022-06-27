Сапега попросила лукашенко о помиловании

11:07 27 июня Киев, Украина

Отбывающая шестилетний срок в белорусской колонии за администрирование Telegram-канала «Черная книга беларуси» россиянка Софья Сапега обратилась к александру лукашенко с просьбой о помиловании.

Об этом рассказал адвокат семьи осужденной Антон Гашинский, сообщает Русская служба Би-Би-Си.



В своем обращении, написанном 22 июня, Сапега просит лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…», - говорится в ходатайстве.

Сапега в прошении указывает, что на совершение «преступлений» ее сподвигли «молодость и глупость», а также неустойчивые психическое и физическое состояния. Она объясняет, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», а находясь за решеткой «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается» в них.



В начале июня александр лукашенко заявил, что считает возможным передать осужденную в беларуси россиянку Софью Сапегу в россию.

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — говорил лукашенко.

Ранее в МИД рф заявили, что Сапега не стала обжаловать приговор, чтобы ускорить подачу прошения о помиловании.



6 мая суд в беларуси приговорил Сапегу к 6 годам колонии. Девушку обвиняли по семи уголовным статьям. В частности, она признана виновной в «незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего».



Сапега должна выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 167,5 тысячи белорусских рублей и судебную пошлину 7 488 рублей. Следствие связывает это обвинение с участием Сапеги в деятельности Telegram-канала «Черная книга беларуси», который публиковал личные данные силовиков.