Санкции в действии: в РФ осталось 4 работающих завода, выпускающих легковые машины

18:34 19 апреля Киев, Украина

Автоконцерн Stellantis остановил сборку в России «из-за каждодневно нарастающей угрозы перекрестных санкций и логистических проблем». На принадлежащем Stellantis заводе под Калугой собирали автомобили Opel, Citroen и Peugeot различных моделей. Остановка предприятия означает, что на текущий момент в России остаются только два полноценно работающих автосборочных производства: УАЗ и китайский Haval, отмечает The Bell.



По данным портала «Автостат», всего в России продолжают производство легковых автомобилей четыре автозавода, к которым также относятся заводы «Мазда Соллерс» (совместное предприятие владельца УАЗ и японской Mazda) и «Автотор» (выпускает корейские Kia и Hyundai, но больше не выпускает BMW).



О том, что завод в Калуге вынужден будет приостановить работу из-за нехватки запчастей, генеральный менеджер компании Stellantis Карлос Таварес заявлял еще в конце марта. Автоконцерн Stellantis находится на четвертом месте в мире по объему производства. Концерн Stellantis владеет заводом «ПСМА Рус» в Калужской области совместно с автопроизводителем Mitsubishi Motors, приостановившим поставки в Россию и местное производство ранее в этом месяце, пишет Русская служба Би-Би-Си. Японская компания также объясняла свое решение логистическими трудностями.



После вторжения России в Украину десятки компаний сообщили о приостановке работы, в том числе автопроизводители Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Экспорт в Россию решили прекратить Ferrari и Lamborghini, а также Jaguar Land Rover.



Часть компаний объяснила прекращение сотрудничества с Россией войной, часть — транспортными трудностями. Значительную роль сыграло также введение технологических санкций на поставки полупроводников, телеком-оборудования, электронных компонентов и других важных технологических элементов.



Так, «АвтоВАЗ» с начала войны приостановил работу и отправил сотрудников в простой. Затем на предприятии объявили о переносе корпоративного отпуска, а также о переходе на четырехдневную рабочую неделю из-за проблем с поставками комплектующих.



С аналогичными проблемами столкнулись и другие российские производители. Чтобы позволить им продолжать работу, российские власти разработали проект постановления, которое разрешит выпуск машин всех экологических классов, включая «Евро-0».