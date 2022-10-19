Санкции уронят благосостояние россиян - прогноз китайских экономистов

15:52 19 октября Киев, Украина

Согласно исследованию, проведенному двумя китайскими экономистами Сяи Ду и Цзи Ван из Шанхайского финансово-экономического университета, россии грозит резкий и продолжительный спад ее реальных доходов, поскольку международные санкции в связи с вторжением путина в Украину оставляют глубокие раны на ее экономике.

«Эта потеря благосостояния объясняется в основном потерей доступа к компонентам и готовой продукции зарубежного производства», — цитирует Bloomberg их статью, опубликованную в журнале Economics Letters.





Если же связи будут разорваны только в торговле, благосостояние сократится почти на 10%, если же



Это одна из самых пессимистичных оценок российских перспектив, отмечает Bloomberg.



Уже вскоре после начала войны россия стала страной, против которой было введено наибольшее количество санкций в мире. В дальнейшем число и масштабы ограничительных мер только росли. Так, Евросоюз согласовал уже восемь пакетов санкций, последний — в ответ на аннексию оккупированных украинских территорий. Многие иностранные компании ушли из россии, другие разорвали с ней торговые и производственные отношения.



Правда, некоторые страны, такие как Китай, Турция, Индия, воспользовались открывшимися возможностями для наращивания торгового оборота. Но они стараются не переусердствовать, чтобы не попасть под вторичные санкции, как тот же Китай, либо снижают активность, как Турция, от которой США и ЕС требуют не помогать россии в смягчении санкционного бремени. Для анализа эксперты взяли 44 экономики и 34 сектора. Построенная ими модель предполагает полную изоляцию россии, деловые отношения сохраняются только с Китаем — ее крупнейшим торговым партнером.Если же связи будут разорваны только в торговле, благосостояние сократится почти на 10%, если же россия потеряет доступ и к продукции международного производства, это приведет к падению реальных доходов россиян почти на 12%, говорится в статье.Это одна из самых пессимистичных оценок российских перспектив, отмечает Bloomberg.Уже вскоре после начала войны россия стала страной, против которой было введено наибольшее количество санкций в мире. В дальнейшем число и масштабы ограничительных мер только росли. Так, Евросоюз согласовал уже восемь пакетов санкций, последний — в ответ на аннексию оккупированных украинских территорий. Многие иностранные компании ушли из россии, другие разорвали с ней торговые и производственные отношения.Правда, некоторые страны, такие как Китай, Турция, Индия, воспользовались открывшимися возможностями для наращивания торгового оборота. Но они стараются не переусердствовать, чтобы не попасть под вторичные санкции, как тот же Китай, либо снижают активность, как Турция, от которой США и ЕС требуют не помогать россии в смягчении санкционного бремени.

«Международное производство играет важную роль в понимании последствий экономических санкций, — пишут китайские экономисты. — Нужно обращать больше внимания на последние сообщения о том, что многие западные транснациональные компании ушли из россии после начала российско-украинской войны».

Ее негативные последствия в торговле и производстве, по их мнению, скажутся и на других странах, пусть и не так сильно: в Восточной Европе реальный доход сократится на 0,56%, в Западной — на 0,25%.