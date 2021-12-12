Санкции против Беларуси поспособствую сближению с РФ

Многие страны уже сейчас готовы ввести санкции против Беларуси, но это возымеет только один результат, Беларусь станет подконтрольна России, так считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
На пресс-конференции после беседы с главами МИД Эстонии, Польши и Финляндии Ринкевич заявил, что министры в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Беларусь была суверенной страной и развивалась так, как хочет ее народ.
Министры иностранных дел Эстонии, Финляндии и Латвии поддержали призыв Польши созвать заседание Совета по иностранным делам ЕС по ситуации в Беларуси, где проходят протесты против итогов президентских выборов.
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