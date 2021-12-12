Санкции против Беларуси поспособствую сближению с РФ

21:34 12 Август Киев, Украина

Многие страны уже сейчас готовы ввести санкции против Беларуси, но это возымеет только один результат, Беларусь станет подконтрольна России, так считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич

На пресс-конференции после беседы с главами МИД Эстонии, Польши и Финляндии Ринкевич заявил, что министры в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Беларусь была суверенной страной и развивалась так, как хочет ее народ.

«Ситуация сложная, и нужно поддерживать диалог как с правительством, так и с оппозицией. Санкции могут быть применены, если ситуация ухудшится», — сказал Ринкевич, добавив, что «сейчас еще есть место для дипломатии и политического диалога».

Министры иностранных дел Эстонии, Финляндии и Латвии поддержали призыв Польши созвать заседание Совета по иностранным делам ЕС по ситуации в Беларуси, где проходят протесты против итогов президентских выборов.