Санкции не помешали российским компаниям приобретать оружие в Европе и США - расследование

Расследование германского проекта Correctiv показывает, что, несмотря на западные санкции против россии с 2014 года, российские торговые компании до сих пор имеют возможность приобретать огнестрельное оружие и боеприпасы в Европе и США.
По данным расследователей, с начала полномасштабной войны в Украине в россию поступило более 7300 единиц огнестрельного оружия, включая снайперские винтовки, а также почти 8 миллионов патронов от западных производителей.
В этом списке присутствует оружие таких американских компаний, как Smith & Wesson, Barrett Firearms и Desert Tech, а также несколько европейских производителей, включая австрийскую компанию Glock и Steyr Arms, а также несколько немецких компаний: Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS и Ruag Ammotech, а также Blaser.
Журналисты подчеркивают, что доля немецких марок в огнестрельном оружии значительно превышает их долю в производстве боеприпасов.
Часть этого западного вооружения, как указывают расследователи, используется российскими военными в Украине. Это включает пистолеты Glock, автоматические винтовки AR-15 и карабины Blaser R8.
Пистолет Glock и винтовку AR-15 можно было увидеть у бывшего вице-премьера россии Дмитрия Рогозина, когда он посетил оккупированную Донецкую область, а боевики ЧВК "Вагнер", участвовавшие в боях под Бахмутом, также владели оружием от Desert Tech.
Расследование также отмечает, что продукция немецкой компании Blaser, американской Barrett Firearms и чешской Ceska Zbrojovka была представлена на оружейной выставке OROLEXPO-2023 в москве в октябре.
Санкции против россии, хотя и запрещают продажу карабинов Blaser и военного оружия, не препятствуют получению лицензии на экспорт оружия в другие страны.
Расследователи убеждены, что оружие поступало в россию не напрямую от западных производителей, а посредством третьих стран. После начала войны в Украине значительно возросли поставки охотничьего и спортивного оружия из Германии в ОАЭ, Хорватию, Венгрию, Казахстан, Северную Македонию, Польшу и Узбекистан.
По данным расследователей, с начала полномасштабной войны в Украине в россию поступило более 7300 единиц огнестрельного оружия, включая снайперские винтовки, а также почти 8 миллионов патронов от западных производителей.
В этом списке присутствует оружие таких американских компаний, как Smith & Wesson, Barrett Firearms и Desert Tech, а также несколько европейских производителей, включая австрийскую компанию Glock и Steyr Arms, а также несколько немецких компаний: Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS и Ruag Ammotech, а также Blaser.
Журналисты подчеркивают, что доля немецких марок в огнестрельном оружии значительно превышает их долю в производстве боеприпасов.
Часть этого западного вооружения, как указывают расследователи, используется российскими военными в Украине. Это включает пистолеты Glock, автоматические винтовки AR-15 и карабины Blaser R8.
Пистолет Glock и винтовку AR-15 можно было увидеть у бывшего вице-премьера россии Дмитрия Рогозина, когда он посетил оккупированную Донецкую область, а боевики ЧВК "Вагнер", участвовавшие в боях под Бахмутом, также владели оружием от Desert Tech.
Расследование также отмечает, что продукция немецкой компании Blaser, американской Barrett Firearms и чешской Ceska Zbrojovka была представлена на оружейной выставке OROLEXPO-2023 в москве в октябре.
Санкции против россии, хотя и запрещают продажу карабинов Blaser и военного оружия, не препятствуют получению лицензии на экспорт оружия в другие страны.
Расследователи убеждены, что оружие поступало в россию не напрямую от западных производителей, а посредством третьих стран. После начала войны в Украине значительно возросли поставки охотничьего и спортивного оружия из Германии в ОАЭ, Хорватию, Венгрию, Казахстан, Северную Македонию, Польшу и Узбекистан.
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