Санкции Евросоюза за нарушение прав человека против России и Китая

Две великие державы - Россия и Китай, которые много говорят о правах человека, встали в один ряд с теми, кто эти права нарушает. Как сообщил на своей странице в Тwitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, послы стран Евросоюза одобрили новые санкции за нарушение прав человека против ряда стран, в частности России и Китая.
К слову, в отношении Пекина это первые санкции после эмбарго ЕС на поставки оружия в 1989 году.
Он отметил, что опубликовать решения должны 22 марта. По словам журналиста, двух россиян, которые есть в списке, считают ответственными за "чистки геев" в Чечне.
Также послы утвердили запрет на поездки и замораживание активов четырех китайских лиц, а также санкции в отношении одной организации из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
По словам дипломатов, китайские чиновники обвинены в нарушении прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Китае.
По их словам, этот шаг отражает глубокое беспокойство по поводу положения уйгуров в Европе, США и Канаде.
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