Санкции Евросоюза за нарушение прав человека против России и Китая

18:32 17 Март Киев, Украина

Две великие державы - Россия и Китай, которые много говорят о правах человека, встали в один ряд с теми, кто эти права нарушает. Как сообщил на своей странице в Тwitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, послы стран Евросоюза одобрили новые санкции за нарушение прав человека против ряда стран, в частности России и Китая.

К слову, в отношении Пекина это первые санкции после эмбарго ЕС на поставки оружия в 1989 году.

"Послы ЕС дали зеленый свет очередной партии санкций по правам человека. На этот раз против 11 человек и четырех организаций из Китая, Эритрее, Ливии, Северной Корее, России и Южного Судана", - написал Йозвяк.

Он отметил, что опубликовать решения должны 22 марта. По словам журналиста, двух россиян, которые есть в списке, считают ответственными за "чистки геев" в Чечне.

Также послы утвердили запрет на поездки и замораживание активов четырех китайских лиц, а также санкции в отношении одной организации из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

"Принято ограничительные меры через серьезные нарушения прав человека", - сказал один дипломат из ЕС.

По словам дипломатов, китайские чиновники обвинены в нарушении прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Китае.

По их словам, этот шаг отражает глубокое беспокойство по поводу положения уйгуров в Европе, США и Канаде.