Санкции ЕС в отношении Беларуси одобрили еще 7 стран

С каждым днем Беларусь все больше дистанцируется от внешнего мира, об этом свидетельствует последнее принятие Северной Македонией, Черногорией, Сербией, Албанией, Исландией, Лихтенштейном и Норвегией санкций Евросоюза в отношении Беларуси от 21 июня текущего года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европейского Союза.
Речь идет о четвертом пакете санкций против Беларуси, принятом в ответ на перехват режимом самолета Ryanair в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги.
"Решение означает, что национальная политика стран согласовываться с решением Совета ЕС. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.
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