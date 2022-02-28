Санкции ЕС против РФ уже вступили в силу

Санкции ЕС против РФ из-за войны в Украине вступили в силу.
Что запрещено:
🔹🔸российские самолеты не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза
🔹🔸операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России.
🔹🔸ограничения распространяются на любых юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Центробанка РФ.
Что запрещено:
🔹🔸российские самолеты не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза
🔹🔸операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России.
🔹🔸ограничения распространяются на любых юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Центробанка РФ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии