Санкции Австралии против путинских олигархов и чиновников

Министерство иностранных дел Австралии объявило первый санкционный список крупных российских коррупционеров, активы которых будут заморожены.
Об этом сообщается на сайте МИД Австралии.
В списке присутствуют имена тех, кого раскрыл аудитор Сергей Магнитский.
Адресные санкции коснутся 39 российских политиков, олигархов и крупных бизнесменов. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на поездки. Последнее гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, чья деятельность уже заблокирована в других государствах.
Напомним, что Магнитский, российский юрист и налоговый консультант украинского происхождения, раскрыл обширную коррупционную схему в российских правоохранительных и налоговых органах. Он скончался в тюрьме в ноябре 2009 года.
В списке присутствуют имена тех, кого раскрыл аудитор Сергей Магнитский.
Адресные санкции коснутся 39 российских политиков, олигархов и крупных бизнесменов. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на поездки. Последнее гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, чья деятельность уже заблокирована в других государствах.
Напомним, что Магнитский, российский юрист и налоговый консультант украинского происхождения, раскрыл обширную коррупционную схему в российских правоохранительных и налоговых органах. Он скончался в тюрьме в ноябре 2009 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии