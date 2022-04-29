18:10 30 ноября Киев, Украина

Любая власть Молдовы и каждый ее президент безуспешно пытались освободить территорию Приднестровья от миротворческих войск РФ и войск ОГРВ и Майя Санду намерена вести аналогичную политику.



Об этом она рассказала в интервью РБК.



Санду пояснила, что на территории Молдовы присутствуют два рода российских войск – ОГРВ (оперативная группа российских войск) и миротворческая миссия. Российская сторона, как сказала она, говорит, что ОГРВ охраняет склады боеприпасов, при этом "нет никаких двусторонних договоренностей по поводу ОГРВ и по поводу складов вооружений".

"ОГРВ находится на территории нашей страны без согласования нашего правительства. Для нас большая проблема то, что там эти склады вооружений. Это опасно. Это вооружение нужно вывозить. И ОГРВ нужно вывести. Молдавская сторона всегда это говорила, при всех правительствах, при всех президентах", – сказала она.

Миротворцы находятся в стране на основании соглашения 1992 года, добавила Санду.

"И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ. Опять же, эта позиция не новая. Это позиция, которую молдавская сторона продвигает уже много лет", – сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Майя Санду не обсуждала с Москвой вывод россиян с территории Молдовы, сообщает российский "Интерфакс".



По его словам, с предыдущим президентом Молдовы Игорем Додоном был "гораздо более конструктивный" диалог.