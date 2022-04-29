Санду намерена заменить военных российских миротворцев гражданскими наблюдателями ОБСЕ

Любая власть Молдовы и каждый ее президент безуспешно пытались освободить территорию Приднестровья от миротворческих войск РФ и войск ОГРВ и Майя Санду намерена вести аналогичную политику.
Об этом она рассказала в интервью РБК.
Санду пояснила, что на территории Молдовы присутствуют два рода российских войск – ОГРВ (оперативная группа российских войск) и миротворческая миссия. Российская сторона, как сказала она, говорит, что ОГРВ охраняет склады боеприпасов, при этом "нет никаких двусторонних договоренностей по поводу ОГРВ и по поводу складов вооружений".
Миротворцы находятся в стране на основании соглашения 1992 года, добавила Санду.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Майя Санду не обсуждала с Москвой вывод россиян с территории Молдовы, сообщает российский "Интерфакс".
По его словам, с предыдущим президентом Молдовы Игорем Додоном был "гораздо более конструктивный" диалог.
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