Самый молодой лидер: новый президент Эквадора обещает борьбу с наркокартелями

15:04 16 октября Киев, Украина

35-летний представитель бизнес-династии экспортеров бананов, Даниэль Нобоа, одержал победу в президентских выборах, прошедших в Эквадоре, по данным издания Bloomberg.

На втором туре выборов он одержал победу над своим оппонентом, социалистом Луисом Гонсалесом, со счетом 52% против 48%. Избирательная комиссия уже подсчитала более 94% голосов.

Эта победа сделала Нобоа одним из самых молодых лидеров мира.

По его заявлениям, он намерен сделать Эквадор более привлекательной для иностранных инвестиций и также обещает бороться с кокаиновыми картелями.

Даниэль Нобоа получил образование в Соединенных Штатах и проработал в компании своего отца. Семья Нобоа также является владельцем компаний, занимающихся производством удобрений, шоколада и предоставлением транспортных услуг.

Отмечается, что его отец, Альваро Нобоа, один из самых богатых людей в Эквадоре, пять раз неудачно баллотировался на пост президента.

В 2021 году Даниэль Нобоа стал членом Конгресса и возглавил Комитет экономического развития Конгресса, который занимается разработкой законопроектов в секторах, таких как финансовые технологии и малый бизнес.