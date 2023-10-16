Самый молодой лидер: новый президент Эквадора обещает борьбу с наркокартелями

35-летний представитель бизнес-династии экспортеров бананов, Даниэль Нобоа, одержал победу в президентских выборах, прошедших в Эквадоре, по данным издания Bloomberg.
На втором туре выборов он одержал победу над своим оппонентом, социалистом Луисом Гонсалесом, со счетом 52% против 48%. Избирательная комиссия уже подсчитала более 94% голосов.
Эта победа сделала Нобоа одним из самых молодых лидеров мира.
По его заявлениям, он намерен сделать Эквадор более привлекательной для иностранных инвестиций и также обещает бороться с кокаиновыми картелями.
Даниэль Нобоа получил образование в Соединенных Штатах и проработал в компании своего отца. Семья Нобоа также является владельцем компаний, занимающихся производством удобрений, шоколада и предоставлением транспортных услуг.
Отмечается, что его отец, Альваро Нобоа, один из самых богатых людей в Эквадоре, пять раз неудачно баллотировался на пост президента.
В 2021 году Даниэль Нобоа стал членом Конгресса и возглавил Комитет экономического развития Конгресса, который занимается разработкой законопроектов в секторах, таких как финансовые технологии и малый бизнес.
На втором туре выборов он одержал победу над своим оппонентом, социалистом Луисом Гонсалесом, со счетом 52% против 48%. Избирательная комиссия уже подсчитала более 94% голосов.
Эта победа сделала Нобоа одним из самых молодых лидеров мира.
По его заявлениям, он намерен сделать Эквадор более привлекательной для иностранных инвестиций и также обещает бороться с кокаиновыми картелями.
Даниэль Нобоа получил образование в Соединенных Штатах и проработал в компании своего отца. Семья Нобоа также является владельцем компаний, занимающихся производством удобрений, шоколада и предоставлением транспортных услуг.
Отмечается, что его отец, Альваро Нобоа, один из самых богатых людей в Эквадоре, пять раз неудачно баллотировался на пост президента.
В 2021 году Даниэль Нобоа стал членом Конгресса и возглавил Комитет экономического развития Конгресса, который занимается разработкой законопроектов в секторах, таких как финансовые технологии и малый бизнес.
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