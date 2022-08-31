Samsung откажется от буквы «Z» в своих новых складных смартфонах

19:59 03 августа Киев, Украина

Компания Samsung убрала букву «Z» из названий своих смартфонов , чтобы не ассоциировать бренд с войной рф против Украины. Речь идёт о смартфонах со складным экраном.

Если раньше устройства назывались Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, то теперь просто Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3, буква также не будет печататься на коробках. Пока новые названия замечены на официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии и Эстонии.

Именно такое обозначение наносилось на российскую технику, которая вторгалась в Украину, но, к счастью, уже большинство ее превратилось в металлолом.



Тем не менее сам символ теперь попал в список нежелательных, поэтому мировые бренды меняют свои логотипы, если они похожи на российскую свастику.



При этом эти же складные смартфоны по-прежнему продаются как Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 на большинстве западных рынков, таких как США и Латинская Америка.