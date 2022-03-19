Samsung направил украинским беженцам гумпомощь на 6 млн долларов

06:43 19 марта Киев, Украина

Компания Samsung Electronics для общества Красного Креста Украины выделила $6 млн для помощи вынужденно перемещенному населению.

Фирма направила из этой суммы $1 млн на обеспечение потребительской электроникой.



Остальные $5 млн предназначены для закупки пищи, воды и предметов первой необходимости для людей в укрытиях, медицинского оборудования и лекарств, а также детских вещей и питания.