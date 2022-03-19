Samsung направил украинским беженцам гумпомощь на 6 млн долларов

06:43 19 марта Киев, Украина

Компания Samsung Electronics для общества Красного Креста Украины выделила $6 млн для помощи вынужденно перемещенному населению.

 
Фирма направила из этой суммы $1 млн на обеспечение потребительской электроникой.

Остальные $5 млн предназначены для закупки пищи, воды и предметов первой необходимости для людей в укрытиях, медицинского оборудования и лекарств, а также детских вещей и питания.
"Множество людей сегодня оказалось в затруднительном положении. Целые семьи вынуждены оставить свои дома, не зная, что их ждет завтра. Это наша обязанность как социально ответственной компании: оказать всю возможную помощь в такие трудные и нелегкие времена", – сказал президент компании Samsung Electronics Украина Дэнни Рю.