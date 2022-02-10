Саморасправа в тюрьме Гватемалы: расчлененные и обезглавленные заключенные

07:21 20 Май Киев, Украина

На территории одной из тюрем Гватемалы, на которой заключенных находилось более чем в два раза выше нормы, нашли тела шестерых жестоко убитых мужчин.

Об этом в среду, 19 мая, сообщила газета Prensa Libre со ссылкой на пожарную службу страны.

Саморасправа произошла в тюрьме гватемальского муниципалитета Кантель.



По данным издания, беспорядки в тюрьме начались из-за противостояния враждующих преступных группировок. При этом некоторые убитые были обезглавлены и расчленены. Тела жертв обнаружили во одном из дворов учреждения.



Указано, что жертв могло быть намного больше, поскольку в тюрьме, рассчитанной на 900 заключенных, содержатся 2252 человека.



Несколько человек задержали правоохранители.