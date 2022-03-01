Самолет Ryanair, летевший из Германии, "снова минирован" - пассажиров обыскали

Самолет авиакомпании Ryanair вновь минирован, на этот раз он летел из Дублина в Краков. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Берлина.
Об этом сообщает издание Dpa.
В полиции Германии сообщили, что самолет с 160 пассажирами, следовавший из Дублина в Краков, приземлился в Берлине около 20:00.
Его доставили на стоянку подальше от терминала.
Полиция с помощью служебных собак осмотрела багаж пассажиров, который выгрузили возле самолета.
Информацию о посадке самолета также подтвердил пресс-секретарь аэропорта Ян-Петер Хаак.
В полиции Германии сообщили, что самолет с 160 пассажирами, следовавший из Дублина в Краков, приземлился в Берлине около 20:00.
Его доставили на стоянку подальше от терминала.
Полиция с помощью служебных собак осмотрела багаж пассажиров, который выгрузили возле самолета.
Информацию о посадке самолета также подтвердил пресс-секретарь аэропорта Ян-Петер Хаак.
После получения разрешения от властей Германии пассажиры отправились дальше в Краков на запасном самолете Ryanair после около 8-часовой задержки.
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