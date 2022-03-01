Самолет Ryanair, летевший из Германии, "снова минирован" - пассажиров обыскали

12:50 31 Май Киев, Украина

Самолет авиакомпании Ryanair вновь минирован, на этот раз он летел из Дублина в Краков. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Берлина.

Об этом сообщает издание Dpa.



В полиции Германии сообщили, что самолет с 160 пассажирами, следовавший из Дублина в Краков, приземлился в Берлине около 20:00.



Его доставили на стоянку подальше от терминала.



Полиция с помощью служебных собак осмотрела багаж пассажиров, который выгрузили возле самолета.



Информацию о посадке самолета также подтвердил пресс-секретарь аэропорта Ян-Петер Хаак.

"Экипажу рейса FR1901 из Дублина в Краков вчера немецкое Управление воздушным движением сообщило о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан соблюдал процедуры и направил самолет в ближайший аэропорт, берлинский. Самолет безопасно приземлился, а пассажиров высадили для облегчения тщательной проверки безопасности пассажиров и всего багажа", - говорится в сообщении.

После получения разрешения от властей Германии пассажиры отправились дальше в Краков на запасном самолете Ryanair после около 8-часовой задержки.