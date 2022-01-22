Саммит Вышеградской группы обсудит события в Беларуси

Центральноевропейские государства соберутся на саммит Вышеградской группы сегодня, 11 сентября. Основной темой саммита будет обсуждение происходящих в Беларуси событий. Задача, которая стоит перед странами-членами Вышеградской группы, заключается в выработке общей позиции для давления на Европейский Союз. В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш наложил вето на предложение Польши пригласить на саммит глав центральноевропейских государств лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
Он отметил, что предложение Польши поступило только в "последние часы". При этом Бабиш подтвердил свою поддержку свободных выборов в Беларуси.
Как известно, что в Вышеградскую четверку входят четыре государства - Польша, Венгрия, Словакия и Чехия. Сейчас в группе председательствует Польша.
Ранее сообщалось, что в Польше Тихановской вручили ключи от белорусского центра в Варшаве.
А в Литве признали Тихановскую "избранным лидером", а Координационный совет единственными законными представителями белорусского народа.
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