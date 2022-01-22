Саммит Вышеградской группы обсудит события в Беларуси

14:01 11 Сентябрь Киев, Украина

Центральноевропейские государства соберутся на саммит Вышеградской группы сегодня, 11 сентября. Основной темой саммита будет обсуждение происходящих в Беларуси событий. Задача, которая стоит перед странами-членами Вышеградской группы, заключается в выработке общей позиции для давления на Европейский Союз. В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш наложил вето на предложение Польши пригласить на саммит глав центральноевропейских государств лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

"Я не хочу делать поспешные шаги, которые не будут соответствовать общеевропейской позиции, станут основой для белорусской пропаганды и, в конце концов, будут контрпродуктивными", - сказал Бабиш.

Он отметил, что предложение Польши поступило только в "последние часы". При этом Бабиш подтвердил свою поддержку свободных выборов в Беларуси.

Как известно, что в Вышеградскую четверку входят четыре государства - Польша, Венгрия, Словакия и Чехия. Сейчас в группе председательствует Польша.

Ранее сообщалось, что в Польше Тихановской вручили ключи от белорусского центра в Варшаве.

А в Литве признали Тихановскую "избранным лидером", а Координационный совет единственными законными представителями белорусского народа.