Саммит БРИКС: Путин подчеркнул, что благодаря усилиям РФ, сейчас можно говорить о "справедливом" решении конфликта в Карабахе

Во время саммита БРИКС, 17 ноября, Владимир Путин заверил, что все договоренности перемирия между Арменией и Азербайджаном соблюдаются, боевые действия на сегодняшний день полностью прекращены.
"Важно, что упомянутые договоренности (зафиксированные в трехстороннем заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении – ред.) соблюдаются, – заявил Путин. – Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется".
Таким образом, по словам президента РФ, "созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе в интересах как азербайджанского, так и армянского народов".
Путин напомнил, что Россия предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.
"В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента. Все это зафиксировано в трехстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении", – отметил он.
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