Саммит G20 может впервые завершиться без общего коммюнике - СМИ

Проходящий на Бали саммит G20 может впервые завершиться без совместного заявления, согласованного всеми членами. Отказ москвы назвать вторжение россии в Украину войной является самым большим "камнем преткновения" в принятии коммюнике по итогам саммита лидеров "Большой двадцатки".
Об этом сообщает Bloomberg.
Саммит G20 может впервые завершиться без совместного заявления, согласованного всеми членами, составляющими крупнейшие экономики мира. Ранее россия и США не смогли договориться о формулировке для совместного заявления после отдельного многостороннего саммита в Камбодже, при этом министр иностранных дел сергей лавров обвинил США и их союзников в том, что они настаивают "на абсолютно неприемлемых формулировках по ситуации в Украине". россия настаивает на том, чтобы называть свое вторжение в Украину "специальной военной операцией", а не войной.
По словам дипломатов, знакомых с ходом переговоров, одним из возможных сценариев является так называемое разделенное коммюнике, когда страны разделяются на группы в зависимости от их позиции по тому или иному вопросу. Другая возможность — это заявление в формате 19+1 (когда большинство стран G20 подпишут его, а россия опубликует отдельное заявление), или индонезийская сторона, принимающая переговоры, подготовит итог дискуссий.
россия может согласиться на формулировку, которая касается конфликтов в целом, не выделяя Украину, сказал человек, знакомый с ходом дискуссий, но это может не удовлетворить США и других.
Несмотря на препятствия, принимающая саммит Индонезия упорно работает над достижением соглашения, говорят источники издания.
Об этом сообщает Bloomberg.
Саммит G20 может впервые завершиться без совместного заявления, согласованного всеми членами, составляющими крупнейшие экономики мира. Ранее россия и США не смогли договориться о формулировке для совместного заявления после отдельного многостороннего саммита в Камбодже, при этом министр иностранных дел сергей лавров обвинил США и их союзников в том, что они настаивают "на абсолютно неприемлемых формулировках по ситуации в Украине". россия настаивает на том, чтобы называть свое вторжение в Украину "специальной военной операцией", а не войной.
По словам дипломатов, знакомых с ходом переговоров, одним из возможных сценариев является так называемое разделенное коммюнике, когда страны разделяются на группы в зависимости от их позиции по тому или иному вопросу. Другая возможность — это заявление в формате 19+1 (когда большинство стран G20 подпишут его, а россия опубликует отдельное заявление), или индонезийская сторона, принимающая переговоры, подготовит итог дискуссий.
россия может согласиться на формулировку, которая касается конфликтов в целом, не выделяя Украину, сказал человек, знакомый с ходом дискуссий, но это может не удовлетворить США и других.
Несмотря на препятствия, принимающая саммит Индонезия упорно работает над достижением соглашения, говорят источники издания.
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