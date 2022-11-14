Саммит G20 может впервые завершиться без общего коммюнике - СМИ

14:27 14 ноября Киев, Украина

Проходящий на Бали саммит G20 может впервые завершиться без совместного заявления, согласованного всеми членами. Отказ москвы назвать вторжение россии в Украину войной является самым большим "камнем преткновения" в принятии коммюнике по итогам саммита лидеров "Большой двадцатки".



Об этом сообщает Bloomberg.



Саммит G20 может впервые завершиться без совместного заявления, согласованного всеми членами, составляющими крупнейшие экономики мира. Ранее россия и США не смогли договориться о формулировке для совместного заявления после отдельного многостороннего саммита в Камбодже, при этом министр иностранных дел сергей лавров обвинил США и их союзников в том, что они настаивают "на абсолютно неприемлемых формулировках по ситуации в Украине". россия настаивает на том, чтобы называть свое вторжение в Украину "специальной военной операцией", а не войной.



По словам дипломатов, знакомых с ходом переговоров, одним из возможных сценариев является так называемое разделенное коммюнике, когда страны разделяются на группы в зависимости от их позиции по тому или иному вопросу. Другая возможность — это заявление в формате 19+1 (когда большинство стран G20 подпишут его, а россия опубликует отдельное заявление), или индонезийская сторона, принимающая переговоры, подготовит итог дискуссий.



россия может согласиться на формулировку, которая касается конфликтов в целом, не выделяя Украину, сказал человек, знакомый с ходом дискуссий, но это может не удовлетворить США и других.



Несмотря на препятствия, принимающая саммит Индонезия упорно работает над достижением соглашения, говорят источники издания.