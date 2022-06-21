Сайт британской газеты The Daily Telegraph попал в немилость Роскомнадзора

16:37 21 июня Киев, Украина

Роскомнадзор добрался до сайта газеты The Daily Telegraph, за публикацию материала о мобильных крематориях рф для сокрытия потерь в войне с Украиной.

Хоть по решению Роскомнадзора была заблокировала лишь страница с материалом, без VPN не открывается весь сайт газеты.

«Поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, на некоторых провайдерах недоступен весь сайт сразу», — отметили в «Роскомсвободе».

Основание для ограничения послужило распространение "недостоверной информации" о проводимой военными рф "специальной военной операции" на территории Украины.





Роскомнадзор предупредил 25 февраля, что при освещении ситуации на Донбассе СМИ должны использовать только официальные российские источники. За публикацию "ложной" — то есть не отражающей позицию Минобороны — информации регулятор пригрозил блокировками и штрафом до 5 млн рублей.

После этого в россии начали блокировать местные независимые медиа, причем издания «Бумага», «Медуза», BBC, Belingcat и TJournal внесли в реестр Роскомнадзора дважды. В апреле из-за новости об отказе омоновцев воевать в Украине был заблокирован и сайт русской службы The Moscow Times.



Из иностранных изданий регулятор блокировал сайт немецкой газеты Bild, телеканала Euronews, абхазского «Сухуми.инфо», украинского «Интерфакс-Украина» и других.