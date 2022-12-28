С сербской стороны границы с Косово группа из около 20 человек устроила блокаду

Группа из около 20 человек в камуфляже вечером 27 декабря заблокировала пограничный переход Мердаре между центральной Сербией и Косово с сербской стороны.
Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
/>Протестующие заявили, что начали блокаду в знак поддержки сербов в Косово и Метохии.
Примерно в ста метрах от перехода дорога перекрыта с помощью фуры и сельскохозяйственной техники. Движение транспорта в обоих направлениях приостановлено.
Косовские власти заявили, что речь идет об акции "сербских преступных группировок", тогда как сербские СМИ пишут о "переселенцах из Косово и Метохии, к которым присоединились жители села Мердаре".
Министерство внутренних дел Косово сообщило, что пограничный переход в Мердаре вечером 27 декабря был закрыт из-за баррикад, установленных на территории Сербии.
Министерство иностранных дел Косово призвало всех, кто направляется в Косово через Сербию, избегать пункта пропуска в Мердаре и использовать другие.
Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
/>Протестующие заявили, что начали блокаду в знак поддержки сербов в Косово и Метохии.
Примерно в ста метрах от перехода дорога перекрыта с помощью фуры и сельскохозяйственной техники. Движение транспорта в обоих направлениях приостановлено.
Косовские власти заявили, что речь идет об акции "сербских преступных группировок", тогда как сербские СМИ пишут о "переселенцах из Косово и Метохии, к которым присоединились жители села Мердаре".
Министерство внутренних дел Косово сообщило, что пограничный переход в Мердаре вечером 27 декабря был закрыт из-за баррикад, установленных на территории Сербии.
Министерство иностранных дел Косово призвало всех, кто направляется в Косово через Сербию, избегать пункта пропуска в Мердаре и использовать другие.
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