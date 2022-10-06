С сегодняшнего дня лукашенко запретил ценам расти

17:15 06 октября Киев, Украина

С сегодняшнего дня решением лукашенко в беларуси запрещен рост цен. К нарушителям будут принимать жесткие меры.

Об этом сообщает агентство БелТА.

Цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. <…> С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены… И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — приводит агентство слова лукашенко.

Для контроля ситуации уже создана рабочая группа, куда вошли представители комитета госконтроля, профсоюзов, Белстата, а также депутаты и сенаторы. До 20 октября она должна предложить способы регулирования цен в стране.



Лукашенко также предупредил компании, чтобы они не вздумали на этом фоне уходить с рынка.

«Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», — погрозил он правительственным чиновникам.

«За нарушение – задержания и уголовные дела», — предупредил он.

Кроме того, лукашенко потребовал, чтобы в следующем году инфляция была «однозначной» - не более 7-8%. По данным за август 2022-го, годовая инфляция в беларуси составила 17,9%.