С сегодняшнего дня лукашенко запретил ценам расти

С сегодняшнего дня решением лукашенко в беларуси запрещен рост цен. К нарушителям будут принимать жесткие меры.
Об этом сообщает агентство БелТА.
Для контроля ситуации уже создана рабочая группа, куда вошли представители комитета госконтроля, профсоюзов, Белстата, а также депутаты и сенаторы. До 20 октября она должна предложить способы регулирования цен в стране.
Лукашенко также предупредил компании, чтобы они не вздумали на этом фоне уходить с рынка.
Лукашенко также предупредил компании, чтобы они не вздумали на этом фоне уходить с рынка.
Кроме того, лукашенко потребовал, чтобы в следующем году инфляция была «однозначной» - не более 7-8%. По данным за август 2022-го, годовая инфляция в беларуси составила 17,9%.
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