С нового года молдаване будут раньше уходить на пенсии

18:34 16 декабря Киев, Украина

В Молдове женщины будут уходить на пенсию с 57 лет, мужчины с 62. Ранее пенсионный возраст и женщин, и мужчин наступал в 63 года.

Данное решение в среду, 16 декабря, принял парламент страны, сообщает РИА Новости.



Партия социалистов на этой неделе выступила с инициативой о снижении пенсионного возраста для мужчин до 62 лет и для женщин до 57 лет. Также депутаты считают, что женщины, у которых пять или более детей, должны выходить на пенсию в 54 года.



"Проект о снижении пенсионного возраста был принят во втором чтении голосами 54 депутатов", - заявила Гречаный, отметив, что после подписания президентом законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.



Оппозиция раскритиковала законопроект, поскольку считает, что он приведет к увеличению числа пенсионеров, а также не позволит увеличить размер пенсий.



Решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет подписал президент Николай Тимофти в 2016 году.