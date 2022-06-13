С начала вторжения в Украину россия заработала 93 млрд евро на экспорте энергоносителей

12:09 13 июня Киев, Украина

Страна-агрессор заработала 93 миллиарда евро дохода от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней после вторжения в Украину. Более 60% российского энергетического экспорта было направлено в Европейский Союз.

К такому выводу пришел Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), опубликовавший 13 июня отчет "Финансирование войны путина: Импорт ископаемого топлива из россии в первые 100 дней вторжения".





Среди отдельных стран главным импортером являтся Китай (€12,6 млрд), на втором месте –



Доходы россия получает в основном от продажи сырой нефти (€46 млрд), почти вдвое меньше поступлений от газа, экспортируемого по трубопроводам (€24 млрд), оставшаяся часть доходов – от продажи нефтепродуктов (€13 млрд), сжиженного природного газа (€5,1 млрд) и угля Согласно данным исследования, Европейский союз остается главным покупателем российского газа и нефти – на его долю в период с 24 февраля по 3 июня приходился 61% экспорта ископаемого топлива из рф на €57 млрд.Среди отдельных стран главным импортером являтся Китай (€12,6 млрд), на втором месте – Германия (€12,1 млрд), на третьем – Италия (€7,8 млрд).Доходы россия получает в основном от продажи сырой нефти (€46 млрд), почти вдвое меньше поступлений от газа, экспортируемого по трубопроводам (€24 млрд), оставшаяся часть доходов – от продажи нефтепродуктов (€13 млрд), сжиженного природного газа (€5,1 млрд) и угля

(€4,8 млрд).

BREAKING: Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of the invasion of Ukraine. The EU imported 61% of this, worth approximately 57 billion EUR.



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Аналитик CREA Лаури Мюллювирта (Финляндия), комментируя доклад, отмечает, что в то время, как некоторые государства (такие как Польша , Финляндия и страны Балтии) сократили импорт после начала войны, другие – наоборот, сильно увеличили закупки, к их числу относятся Китай, Индия и входящая в ЕС Франция.

"Пока ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против россии, Франция, например, увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского сжиженного природного газа", - заявил финский эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день прогресс в развертывании экологически чистой энергии слишком медленный.