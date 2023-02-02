С начала войны рф потеряла более 9000 единиц боевой техники - Oryx

17:04 02 февраля Киев, Украина

С начала вторжения в Украину россия потеряла уже более 9001 транспортных средств и единиц тяжелого вооружения. Это следует из подсчетов на основе данных аналитического проекта Oryx

Украинская армия смогла уничтожить 5694 единицы техники, повредить 242, а также затрофеить 2759 образцов вооружения. Помимо этого 306 единиц вооружения ВС рф бросили на поле боя.

Больше всего потерь составляют грузовики и джипы — 2256 единиц, затем следуют БМП и БМД различных модификаций — 1998 единиц, и танки — 1671 единиц. ВСУ уничтожали как новейшие Т-90М, так и старые Т-62 образца 1967 года. Примечательно, что российская армия потеряла почти такое же количество танков, сколько есть во всей Европе Leopard 2.