С начала войны рф потеряла более 9000 единиц боевой техники - Oryx

С начала вторжения в Украину россия потеряла уже более 9001 транспортных средств и единиц тяжелого вооружения. Это следует из подсчетов на основе данных аналитического проекта Oryx.
Украинская армия смогла уничтожить 5694 единицы техники, повредить 242, а также затрофеить 2759 образцов вооружения. Помимо этого 306 единиц вооружения ВС рф бросили на поле боя.
Больше всего потерь составляют грузовики и джипы — 2256 единиц, затем следуют БМП и БМД различных модификаций — 1998 единиц, и танки — 1671 единиц. ВСУ уничтожали как новейшие Т-90М, так и старые Т-62 образца 1967 года. Примечательно, что российская армия потеряла почти такое же количество танков, сколько есть во всей Европе Leopard 2.
Проект опубликовал список, в который вошли только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы. Таким образом, количество уничтоженной техники значительно больше названного числа.
Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве беспилотных приманок, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование не включены в этот список.
Аналитики отмечают, что старались избегать дублирования записей и отделять захваченное оборудование от брошенного. Многое оборудование, отмеченное в списке как «заброшенное», скорее всего, в конечном итоге будет захвачено или уничтожено. Точно так же часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его нельзя восстановить. Оборудование не включали в список, если его происхождение не удалось установить.
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