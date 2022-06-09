С начала войны число жалоб на минобороны рф выросло в 6 раз

18:15 09 июня Киев, Украина

Количество жалоб, которые написали россияне на минобороны рф за последние месяцы, выросло в шесть раз. Каждая четвертая

жалоба была связана с войной.

Только за апрель 2022 года в Администрацию президента поступили 41 666 жалоб от родственников солдат, пропавших безвести в ходе войны в Украине. Родные военных пишут, что обращались в минобороны и военкоматы, но никакой информации об их судьбе не получили.

Об этом сообщают «Важные истории»



Жалобы участились после того, как министерство перестало отвечать на запросы граждан. В последний раз военное ведомство сообщило о 1351 погибшем и больше не публиковало информацию о потерях. Власти также не публикуют списков военных, погибших или попавших в плен в Украине.



Всего с начала года россияне пожаловались президенту на министерство обороны более миллиона раз. Это больше, чем в любое другое время за последние шесть лет. С апреля основной поток писем в АП было посвящен войне: люди жалуются на работу военкоматов, поиск пленных и пропавших без вести, службу по призыву и по контракту или увольнение со службы, выплаты контрактникам, вооружение и в целом на войну.



При этом минобороны практически не отвечает на жалобы граждан. Администрация президента обязана рассмотреть все письма, однако пересылка жалобы в профильное ведомство тоже считается «рассмотрением». Во время войны добиться ответа от минобороны не могут даже правозащитники, отмечает издание..