С начала года на границе Беларуси и Литвы было задержано свыше 4 тыс нелегальных мигрантов

Мигранты со стороны Беларуси продолжают оккупировать границу Литвы. В течение нескольких дней литовские пограничники помешали незаконному проникновению на территорию своей страны более, чем трем группам незаконных мигрантов, в каждой из которых было более 10 человек.
Об этом сообщает LRT.
"В Швенченском, Шальчининкском и Игналинском районах были задержаны при попытке перейти границу и выдворены в Беларусь несколько десятков человек", - рассказал замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.
По словам представителя Службы охраны госграницы Литвы Рокаса Пукинскаса, в некоторых случаях пограничникам помогала военная полиция и кинологи с собаками.
Тем временем в МВД Литвы заявили, что имеют доказательства того, что "должностные лица Беларуси принимают участие в организации нелегальной миграции".
"В воскресенье в Шальчининкском районе с участвующего в операции вертолета Frontex была зафиксирована группа нелегальных мигрантов, которую сопровождал служебный автомобиль. Транспортные средства такой модели используют сотрудники Государственного погранкомитета Беларуси", - сообщило МВД Литвы.
С начала года на границе Беларуси и Литвы были задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Напомним, в Литве на границе с Беларусью хотят установить четырехметровый забор протяженностью 510 километров. Установка забора обойдется в 152 млн евро.
"В Швенченском, Шальчининкском и Игналинском районах были задержаны при попытке перейти границу и выдворены в Беларусь несколько десятков человек", - рассказал замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.
По словам представителя Службы охраны госграницы Литвы Рокаса Пукинскаса, в некоторых случаях пограничникам помогала военная полиция и кинологи с собаками.
Тем временем в МВД Литвы заявили, что имеют доказательства того, что "должностные лица Беларуси принимают участие в организации нелегальной миграции".
"В воскресенье в Шальчининкском районе с участвующего в операции вертолета Frontex была зафиксирована группа нелегальных мигрантов, которую сопровождал служебный автомобиль. Транспортные средства такой модели используют сотрудники Государственного погранкомитета Беларуси", - сообщило МВД Литвы.
С начала года на границе Беларуси и Литвы были задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Напомним, в Литве на границе с Беларусью хотят установить четырехметровый забор протяженностью 510 километров. Установка забора обойдется в 152 млн евро.
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