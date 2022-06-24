С мемориального комплекса в Катыни сняли флаг Польши

20:14 24 июня Киев, Украина

флагштока на мемориальном комплексе в Катыни под российским городом Смоленск сняли флаг Польши.

Власти города подтвердили, что 24 июня было «обнаружено отсутствие польского флага», решение было принято министерством культуры, однако не стали комментировать это событие. Все вопросы они переадресовали в Музей современной истории России, к которому относится мемориал.



В музее объяснили такое решение тем, что государственным флагам Польши не место на российских мемориалах, из-за жесткой позиции, которую заняла Польша в войне россии против Украины.

Мемориал в Катыни создан на месте массового захоронения почти 22 000 польских граждан, казнённых по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., из них более 14 500 были военнопленными трёх лагерей НКВД. Советские власти до 1990 года отрицали причастность к убийству польских военных, возлагая ответственность на немцев.

Вторжение рф в Украину как никогда раньше сблизила страны и народы Украины и Польши. Официальная Варшава не только оказывает Киеву всестороннюю помощь, но и решительно противостоит российскому агрессору, увлекая своим примером другие страны Европы.