С какой целью хакеры взломали электронную почту ФБР

11:11 14 Ноябрь Киев, Украина

Как стало известно, вчера, 13 ноября, хакеры совершили атаку на систему электронной почты американского Федерального бюро расследований. Забегая на перед, хочется заметить, что подобная атака не разведывательной цели. Скорее всего преступник имел другие цели и был движим чувством бравады или «чисто спортивного интереса», ведь секретная информация осталась не тронутой. Преступники использовали лишь «почтовый ящик» Бюро.

Взлому подверглась только внешняя учетная запись, с помощью которой проходит почтовый обмен не несущей секретных данных информацией. Министерство внутренней безопасности США уже отметило факт использования взломщиками данной почты для отправки около 100 тысяч писем.

Как сообщает ФБР, в этих письмах от лица киберэксперта Винни Тройя (один из сообщников группы хакеров-вымогателей TheDarkOverlord) было распространено предупреждение пользователям о возможной кибератаке, исходящей от почты Бюро. Всем было рекомендовано проверить свои внутренние системы.

Отмечается, что эти послания не были носителями вирусных программ. Из этого следует вывод: целью автора этих посланий было либо желание опорочить имя Тройи, либо создать проблему для ФБР, вызвав перегруженность телефонных линий Бюро звонками встревоженных людей.

Службы ФБР совместно с агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США уже проводят ряд мероприятий, направленных на разрешение проблем, вызванных этой кибератакой.

Госдепартамент США уже объявил в розыск всех членов группировки DarkSide и предлагает за информацию о них денежное вознаграждение в 10 млн долларов.