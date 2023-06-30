С беларуси наносили удары по территории Украины - лукашенко

12:07 22 июля Киев, Украина

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сообщил, что дал согласие на расположение российских военнослужащих в республике.

 
Он подтвердил, что они наносили удары по военным объектам Украины с территории беларуси.

Однако он утверждает, что беларусь в военных действиях не участвует. В интервью агентству AFP александр лукашенко сказал, что «ни один российский военнослужащий не приехал» в беларусь без его приглашения или разрешения.
 
«Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий – разведчик, контрразведчик и прочие – не может здесь быть без моего ведома», – заверил он.
 
Он также рассказал, что с территории страны были нанесены удары по военным объектам Украины, но, как он утверждает, военные рф сделали это, «чтобы обезопасить свои подразделения».
 
«Мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем», – заключил президент.