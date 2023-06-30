С беларуси наносили удары по территории Украины - лукашенко

12:07 22 июля Киев, Украина

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сообщил, что дал согласие на расположение российских военнослужащих в республике.

Он подтвердил, что они наносили удары по военным объектам Украины с территории беларуси.



Однако он утверждает, что беларусь в военных действиях не участвует. В интервью агентству AFP александр лукашенко сказал, что «ни один российский военнослужащий не приехал» в беларусь без его приглашения или разрешения.

«Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий – разведчик, контрразведчик и прочие – не может здесь быть без моего ведома», – заверил он.

Он также рассказал, что с территории страны были нанесены удары по военным объектам Украины, но, как он утверждает, военные рф сделали это, «чтобы обезопасить свои подразделения».