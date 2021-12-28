С аукциона в Китае продали счастливый номер телефона за $300 тысяч

14:38 18 Август Киев, Украина

Мир полон чудес и неожиданностей. Что только ни сделают некоторые в погоне за «счастливым» номером авто или телефона. Недавно в китайской столице прошел не обычный онлайн-аукцион. В качестве лота был представлен изъятый по решению суда телефонный номер. Дело в том, что номер, изъятый у предыдущего абонента, оканчивается на пять восьмерок. Участник аукциона выложил за него 2,25 миллиона юаней (324 тысячи долларов).

Аукцион вызвал ажиотаж у жителей Поднебесной. Несмотря на то, что участие стоило 400 юаней, побороться за счастливый номер зарегистрировались более пяти тысяч человек.

Цифра восемь в Китае считается счастливой, на мандаринском наречии она является омонимом слову "процветание".

Теперь у счастливого победителя есть 10 дней, чтобы оплатить лот.

Напомним, что в Китае представили телефон YotaPhone 3 с двумя экранами.

Ранее также сообщалось, что из Китая приходят новые загадочные посылки.