С 4 января требования для пребывания на Кипре станут жестче

11:19 02 Январь Киев, Украина

Если вы планируете отдых на Кипре, потрудитесь удостовериться в том, что требуется от вас в отношении карантина. Хотя, перед выездом в любую страну такие уточнения не будут лишними.

Как стало известно из информации, опубликованной вчера, 1 января, на портале Cyprus Flight Pass, правила прибытия на остров для иностранных граждан были изменены. С 4 января все прибывающие будут сдавать не один, а три теста на коронавирусную инфекцию.

Первый ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до вылета. Повторный тест делается по прилету на Кипр. Стоимость этого теста составит 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Электронная форма результата теста придет вам на телефон уже через несколько часов.

Зато экспресс-тест на антиген, который вы должны сделать через 72 часа после въезда на Кипр, будет готов буквально через минуты.

Полностью освобождаются от тестирования дети в возрасте до 12 лет. Третье тестирование могут не проходить те, кто получил бустерную вакцинацию от COVID-19.

Такие требования введены пока до 15 января 2022 года.

Желая посетить места отдыха на Кипре, не забывайте о соблюдении карантинных требований, о требовании предъявлять сертификат о вакцинации. Нелишне напомнить, что как жителям Кипра, так и туристам рекомендовано носить сразу две медицинские маски, одну маску с улучшенной фильтрацией стандарта ΚN95/FFP2 и избегать тканевых масок.

Правильно носить маску, закрывая не только рот, но и нос, необходимо повсюду, как в помещениях, так и на улице.