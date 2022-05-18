С 28 декабря Польша уходит в новогодний локдаун

19:19 17 декабря Киев, Украина

Польша объявила о трехнедельном общенациональном карантине. Также в стране введут комендантский час в новогоднюю ночь.

Об этом сообщают польские СМИ в четверг, 17 декабря.



Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски говорит, что в дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок. Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры, будут работать только продуктовые магазины.



В свою очередь на Новый год с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января будете введен комендантский час.



Отметим, что в Польше 11953 новых случаях заражения коронавирусом. 431 пациент с COVID-19 скончался.