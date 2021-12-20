С 23 мая Израиль открыт для туристов

18:03 13 Апрель Киев, Украина

Немного больше месяца осталось до открытия туристического сезона в Израиле. С 23 мая власти страны приглашают туристов, которые в обязательном порядке должны будут сдать ПЦР-тест и серологический тест.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав Израиля.



ПЦР-тест необходимо будет сделать до вылета, а по прибытии в аэропорт Бен-Гурион - еще один ПЦР и серологический тест. Тест ПЦР показывает, является ли человек носителем вируса, а серологический доказывает наличие антител в крови.



В аэропорту уже работает центр тестирования ПЦР.