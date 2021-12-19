С 22 ноября Австрия снова вводит полный локдаун

Австрия не смогла справиться с очередной волной коронавируса, поэтому она первой среди стран Западной Европы снова вводит полный локдаун. Об этом лично сообщил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

Локдаун стартует с 22 ноября (в понедельник) и для начала продлится 10 дней. Закроются учебные заведения и большинство магазинов, отменят все культурные мероприятия. Чуть позже после объявления домашнего обучения министр здравоохранения изменил свое решение и оставил возможность посещать школы детям, у которых нет другого выбора. Вся надежда на родителей, которые по мере возможности должны будут оставить детей дома.

Помимо жесткого локдауна в Австрии с первого февраля 2022 года вводится обязательная вакцинация.

Канцлер Австрии объяснил введение таких мер нежеланием получить пятую, шестую и другие очередные волны пандемии в стране.

Отмечается, что если после 10-дневного локдауна ситуация с количеством заболевших существенно не изменится, правительство продлит его еще на 10 дней.

Напомним, что Австрия находится на последних позициях в Европе по количеству вакцинированных. После того, как в стране с населением в 8,9 млн человек ежедневно начали фиксировать по 10 тысяч новых случаев заболевания, был введен локдаун для не вакцинированных граждан. Он не дал существенных результатов, поэтому принято решение о тотальном карантине.