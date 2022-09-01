С 1 октября сервис с аудиокнигами Storytel перестанет работать в россии

14:10 23 августа Киев, Украина

Шведский сервис аудио- и электронных книг Storytel сообщил о полном уходе с российского рынка. Клиентам вернут деньги за неиспользованные дни подписки.

«У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября оно станет недоступным», — говорится сообщении компании.

россия уже отсутствует в списке выбора страны проживания, который нужен для подбора контента. Оформить подписку на Storytel также невозможно.



Компания заявила о приостановке деятельности в россии из-за войны с Украиной еще в начале марта, но позднее разрешила продлить подписку действующим российским пользователям.



Storytel был создан в Швеции в 2006 году. Это один из крупнейших сервисов аудио- и электронных книг в мире. Storytel работает в 26 странах, а его библиотека включает в себя более 700 тысяч книг на разных языках. В россию компания пришла в 2017 году, а к 2018 году занимала уже 15% всего рынка аудиокниг.



После вторжения россии в Украину страну покинули многие зарубежные онлайн-сервисы. В начале марта российским пользователям отключили возможность просмотра фильмов и сериалов на платформе Netflix. В конце того же месяца об уходе из россии объявил аудиосервис Spotify, в июне работу в стране прекратил сервис для создания визуального контента Canva.