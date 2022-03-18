С 1 июля вакцинированные туристы смогут посетить Израиль

13:58 21 июня Киев, Украина

Согласно информации министра внутренних дел Израиля Айелета Шакеда, с 1 июля вакцинированные иностранные граждане смогут въезжать в страну.

Передает Jerusalem Post



Кроме того, дети до шести лет, чьи родители соответствуют требованиям, также будут допущены в страну.



Не вакцинированные лица, въезжающие в страну, должны будут пройти карантин, как и не вакцинированные или не переболевшие израильтяне, возвращающиеся из-за границы.



Как напоминает издание, на прошлой неделе официальный представитель министерства здравоохранения Израиля заявил, что привитые люди из стран с низким уровнем риска смогут въехать в Израиль без необходимости проходить серологический тест, чтобы доказать наличие антител в их крови.