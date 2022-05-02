С 1 августа Саудовская Аравия откроется для вакцинированных от COVID-19 туристов

19:13 30 июля Киев, Украина

Согласно решению властей Саудовской Аравии, с 1 августа страна готова принимать туристов при условии наличия прививки от коронавируса.

Об этом сообщает SPA.

"Мы приветствуем туристов, и мы счастливы снова принять гостей королевства после паузы, вызванной пандемией коронавируса", - сказал министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб.

Это решение в Саудовской Аравии касается людей, которые получили две дозы прививок Pfizer, AstraZeneca и Moderna, или однодозовую вакцину Johnson & Johnson.



Министерство туризма в пятницу сообщило, что с 1 августа отменяется запрет на въезд в страну по туристическим визам. Вакцинированные иностранцы смогут посещать Саудовскую Аравию без обязательного карантина после въезда, если предоставят сертификат о вакцинации, а также негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.



Туристы должны будут внести информацию о полученных ими дозах вакцины на специальный электронный портал. Также их обязали зарегистрироваться в специальном приложении, так как это необходимо для посещения публичных мест в королевстве.



За весь период пандемии в Саудовской Аравии было зарегистрировано более 523 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от заболевания.