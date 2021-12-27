С 19 по 22 апреля пройдет весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге

Сегодня, 19 апреля в Страсбурге началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), длиться она будет стандартно 4 дня и закончится 22 апреля. Из-за господствующей пандемии, делегаты сессии вынуждены работать в гибридном формате и голосовать дистанционно.
Отмечается, что на повестке дня сессии, к делегатам в формате видеоконференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель как председатель правительства председательствующей в Комитете министров Совета Европы страны.
Среди других политиков непосредственно в Страсбурге перед Ассамблеей выступят президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Во время весенней сессии комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович представит доклад о своей деятельности за 2020 год.
Ассамблея также проведет церемонию вручения правозащитной премии имени Вацлава Гавела.
Среди актуальных вопросов повестки дня на сессию вынесены и срочные дебаты об аресте в январе 2021 года российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Эти дебаты предполагают принятие резолюций.
При условии включения в повестку дня, ПАСЕ планирует обсудить следующие вопросы: COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия, а также Армянские пленные и другие узники войны.
Кроме этого, предварительно запланированы дебаты о "российской угрозе стремлению мира в Европе".
Основная повестка дня весенней сессии включает дебаты и принятие резолюций относительно видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы; нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси; налогообложения в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями; защиты прав человека среди национальных меньшинств; а также европейской политики относительно диаспор.
В связи с карантинными ограничениями весенняя сессия будет проходить в гибридном формате. То есть делегаты могут физически работать в Страсбурге, или голосовать дистанционно.
Отмечается, что на повестке дня сессии, к делегатам в формате видеоконференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель как председатель правительства председательствующей в Комитете министров Совета Европы страны.
Среди других политиков непосредственно в Страсбурге перед Ассамблеей выступят президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Во время весенней сессии комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович представит доклад о своей деятельности за 2020 год.
Ассамблея также проведет церемонию вручения правозащитной премии имени Вацлава Гавела.
Среди актуальных вопросов повестки дня на сессию вынесены и срочные дебаты об аресте в январе 2021 года российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Эти дебаты предполагают принятие резолюций.
При условии включения в повестку дня, ПАСЕ планирует обсудить следующие вопросы: COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия, а также Армянские пленные и другие узники войны.
Кроме этого, предварительно запланированы дебаты о "российской угрозе стремлению мира в Европе".
Основная повестка дня весенней сессии включает дебаты и принятие резолюций относительно видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы; нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси; налогообложения в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями; защиты прав человека среди национальных меньшинств; а также европейской политики относительно диаспор.
В связи с карантинными ограничениями весенняя сессия будет проходить в гибридном формате. То есть делегаты могут физически работать в Страсбурге, или голосовать дистанционно.
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