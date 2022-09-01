С 18 августа Эстония закрыла для россиян с шенгеном въезд на свою территорию

08:36 18 августа Киев, Украина

С 18 августа вступили в силу введенные Эстонией ограничения на пересечение границы страны россиянами, имеющими выданные республикой шенгенские визы.

 

О том, что границы в этом случае для россиян будут закрыты писал Delfi.

Однако, как отмечает издание, все же некоторые исключения будут сделаны.

С эстонским Шенгеном попасть в страну смогут те российские граждане, которые:
  • работают в дипломатическом представительстве;
  • работают в сфере международных перевозок;
  • прибывают в страну по гуманитарным причинам;
  • посещают живущего в Эстонии родственника;
  • имеют право на свободное передвижение по ЕС.
Ранее сообщалось, министр Урмас Рейнсалу сообщал о применении санкций в отношении шенгенских виз, выданных Эстонской Республикой.