С 18 августа Эстония закрыла для россиян с шенгеном въезд на свою территорию

С 18 августа вступили в силу введенные Эстонией ограничения на пересечение границы страны россиянами, имеющими выданные республикой шенгенские визы.
О том, что границы в этом случае для россиян будут закрыты писал Delfi.
Однако, как отмечает издание, все же некоторые исключения будут сделаны.
С эстонским Шенгеном попасть в страну смогут те российские граждане, которые:
- работают в дипломатическом представительстве;
- работают в сфере международных перевозок;
- прибывают в страну по гуманитарным причинам;
- посещают живущего в Эстонии родственника;
- имеют право на свободное передвижение по ЕС.
Ранее сообщалось, министр Урмас Рейнсалу сообщал о применении санкций в отношении шенгенских виз, выданных Эстонской Республикой.
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